Ринкових торговців примусять страхувати товар

Уряд хоче обмежити кількість перевірок підприємців, що торгують на ринках, розмежувати ревізії безпосередньо продавців і ринку як суб’єкта господарської діяльності, а також запровадити страхування товару і проводити «хронометражі виторгу», повідомляє тижневик «Коментарі:».

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів України «Про здійснення перевірок на ринках України».

Відповідно до проекту, пожежники, санепідемслужба, органи ветеринарної медицини, органи з питань аграрної політики та органи внутрішніх справ можуть перевіряти тільки компанії, що є власниками ринків. Самих продавців зможуть ревізувати тільки податкова й соцфонди. Тижневик відзначає, що на торговців, як на суб’єктів малого й середнього бізнесу, поширюється дія постанови Кабміну №502 від 21 травня 2009 року, якою до кінця наступного року введений мораторій на проведення перевірок дрібних підприємців (за винятком інспекторів ДПАУ й СЕС). Контролерів зобов’яжуть повідомляти крамарів про свій візит спеціальним листом, який надсилається за місцем їх проживання, і проводити перевірки без перешкоджання господарської діяльності.

Проте, на думку підприємців, остання вимога є декларативною. «Однаково будуть закривати торговельні точки на перевірку. Адже якщо приходить контролер, викликають власника, починають з’ясовувати. У цей час ніхто, зрозуміло, не працює. Через такі перевірки втрачається до 15% усього робочого часу і приблизно стільки ж недоотриманого виторгу», - розповів керівник Черкаської обласної профспілки працівників торгівлі, громадського харчування і послуг Леонід ЗАПОРОЖЕЦЬ.

Виконавчий директор Асоціації Хмельницьких ринків Олександр СНІХОВСЬКИЙ вважає, що навіть новий порядок ринкових перевірок не зашкодить контролерам перевіряти торговців у будь-який момент. «Відповідно до законодавства, що регламентує звернення громадян, і про захист прав споживачів, перевіряльники зобов’язані реагувати на скарги фізосіб. Підставою для перевірки може стати скарга покупця, причому не важливо - вигадана чи реальна», - пояснює він.

Крім того, відповідно до документа, перевірки повинні проводитися на підставі реєстрів підписаних договорів оренди й суборенди торговельних місць, чого практично ніде на українських ринках не роблять. (Це стало обов’язковим для бізнесу тільки наприкінці липня, відповідно до постанови Кабміну №868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків».) Дотепер, щоб не показувати реальні обсяги сплаченого ринкового збору і зняти з себе зайву відповідальність, власники ринків «світили» офіційно договори оренди лише з незначною кількістю продавців, іноді не більше 10%.

Як пишуть «Коментарі:», по-справжньому непокоїть підприємців положення, відповідно до якого в рамках планових і позапланових перевірок торговців проводяться «обстеження, хронометражі виторгу, інвентаризація товарів». «Система спрощеного оподатковування, за якою працює абсолютна більшість продавців, не передбачає якихось додаткових методів контролю. А на що натякають автори документа, кажучи про «хронометражі виторгу», - на касові апарати? Але ж їх наявність для «спрощенців» не передбачена в жодному законі», - зазначає О.СНІХОВСЬКИЙ.

Потенційно небезпечна і виписана в документі рекомендація крамарям страхувати своє майно. На думку Л.ЗАПОРОЖЦЯ, це призведе до того, що на кожний ринок дадуть рознарядку - забезпечити певну кількість застрахованих у конкретній СК. «Податкова або місцева адміністрація будуть «пресувати» ринок, а його власник у свою чергу - підприємців, поки не досягнуть бажаного. Якщо дрібні крамарі не послухаються - з ними просто не підпишуть згодом договору оренди», - переконаний керівник Черкаської обласної профспілки працівників торгівлі, громадського харчування і послуг.