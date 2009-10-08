Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Герта Мюллер

Лауреатом Нобелівської премії у галузі літератури за 2009 рік стала німецька письменниця Герта МЮЛЛЕР.

Про це пише Gazeta.ruз посиланням на Reuters.

Г.МЮЛЛЕР народилася в Румунії в німецькій сім`ї, а нині живе в Берліні, відома як автор віршів, прози і есе.

В обгрунтуванні Нобелівського комітету сказано, що премію присуджено Г.МЮЛЛЕР за «переконливу картину злигоднів».

Торік лауреатом Нобеля з літератури став француз Жан-Марі Гюстав ле КЛЕЗІО.