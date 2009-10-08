Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Герта Мюллер
15:41, 08 жовтня 2009Суспільство
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За «переконливу картину злигоднів»
Лауреатом Нобелівської премії у галузі літератури за 2009 рік стала німецька письменниця Герта МЮЛЛЕР.
Про це пише Gazeta.ruз посиланням на Reuters.
Г.МЮЛЛЕР народилася в Румунії в німецькій сім`ї, а нині живе в Берліні, відома як автор віршів, прози і есе.
В обгрунтуванні Нобелівського комітету сказано, що премію присуджено Г.МЮЛЛЕР за «переконливу картину злигоднів».
Торік лауреатом Нобеля з літератури став француз Жан-Марі Гюстав ле КЛЕЗІО.
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