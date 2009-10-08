У ПР хочуть, щоб Тимошенко потішила українців позаплановими вихідними

Народний депутат України (Партія регіонів) Юрій МІРОШНИЧЕНКО пропонує надати Кабінету Міністрів можливість рекомендувати керівникам підприємств, організаціям і установам переносити робочі дні працівникам, для яких встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Про це сказано в проекті закону про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів) №5187 від 2 жовтня 2009 р., текст якого розміщений на офіційному сайті парламенту.

Згідно з проектом закону, з метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, своїм розпорядженням Кабмін може рекомендувати керівникам підприємств переносити робочі дні в порядку і на умовах, встановлених законодавством, для працівників, яким встановлений п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

«Кабінет Міністрів видає таке розпорядження не пізніше, ніж за три місяці до дати першого робочого дня, який переноситься. Керівники підприємств, установ і організацій, у разі використання рекомендації Кабінету Міністрів не пізніше, ніж за два місяці до дати першого робочого дня, який переноситься, видають наказ про перенесення робочих днів на підприємстві, в установі або організації», - сказано в документі.

Спеціальний режим роботи банків і їх установ у відмічені дні встановлює Національний банк України.