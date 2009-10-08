Бютівець запевняє, що у скасуванні ринкового збору ніяких каверз немає

Народний депутат України (фракція БЮТ), радник прем`єр-міністра України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що в рішенні уряду про скасування ринкового збору немає ніяких каверз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, коментуючи вчорашнє рішення уряду схвалити законопроект про скасування ринкового збору з підприємців, які торгують на ринках України, О.ФЕЛЬДМАН заявив: «Це дійсно щире й ефективне рішення, направлене на полегшення життя підприємців в умовах економічної кризи».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, у нього була окрема зустріч з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО з питання скасування ринкового збору, в ході якої глава уряду «розвіяла всі побоювання» підприємців-риночників щодо цієї ініціативи уряду.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що скасування ринкового збору не супроводжуватиметься введенням «драконівських компенсацій», що «відбудеться скасування, і все».

За його словами, місцеві бюджети одержать компенсацію надходжень, що “випадають”, від ринкового збору. «Це питання враховане, і опрацьоване урядом, отже, місцеві бюджети не постраждають», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат зазначив, що українські підприємці за роки економічних експериментів вже за звичкою очікують, що будь-яка добра справа обертається черговим «закручування гайок». У той же час О. ФЕЛЬДМАН запевнив, що в даному випадку дійсно буде краще.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Кабінет міністрів схвалив законопроект про скасування ринкового збору з підприємців, які торгують на ринках України.

На брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що перед ухваленням такого рішення був проведений виважений аналіз ситуації, в якій працюють підприємці на ринках.

«Ми прийняли таке рішення абсолютно усвідомлено ... і будемо наполягати на тому, щоб до кінця тижня Верховна Рада мала можливість проголосувати за цей законопроект», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.