На Прикарпатті під час браконьєрського полювання загинув 17-річний юнак.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків управління МВС України в Івано-Франківській області, один з учасників браконьєрського полювання у лісовому масиві в Коломийському районі здійснив постріл по невидимій цілі з однозарядної гладкоствольної мисливської рушниці і влучив у юнака.

Слідством встановлено усіх учасників події, на місці події проведено відтворення обставин того, що сталося.

Кримінальну справу порушено за фактом вбивства з необережності.

В учасників події вилучено 7 одиниць гладкоствольної мисливської зброї, у тому числі дві – незареєстровані.

Слідством також встановлено, що у незаконному полюванні брав участь працівник міліції. На сьогодні він звільнений з органів внутрішніх справ.