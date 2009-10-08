Система ООН в Україні складається з 13 агенцій та програм

Новий Постійний координатор системи ООН - Постійний представник ПРООН в Україні Олів`є Адам, представив свої вірчі грамоти уряду України на церемонії у Міністерстві закордонних справ.

Як повідомили УНІАН у Представництві ООН в Україні, призначений Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном О.АДАМ буде виконувати функції представника Генерального секретаря ООН в Україні. Він очолюватиме систему ООН в Україні, що складається з 13 агенцій та програм ООН.

У своєму листі на ім`я Президента Віктора Ющенка Генсек ООН запевнив, що призначення О.АДАМА сприятиме подальшому посиленню допомоги, яку організації системи ООН надають уряду та громадянському суспільству в Україні.

*** О.АДАМ до свого призначення в Україну керував проектом співробітництва між ПРООН та Глобальним фондом з ВІЛ/СНІДу, туберкульозу і малярії та здійснював нагляд за реалізацією проектів, фінансування яких було надано Глобальним фондом, в різних країнах світу.

До цього О.АДАМ працював старшим менеджером Департаменту ООН з політичних питань, заступником директора Палестинської програми ПРООН, заступником керівника відділу в Регіональному бюро ПРООН країн Європи та СНД, контролював заснування і розробку програм 10-ти представництв ПРООН в країнах Східної Європи і Балтії.

Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні було відкрито у 1992 році. Сьогодні Систему ООН в Україні представляють 13 агенцій, організацій та асоційованих установ.