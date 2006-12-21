”Контрабанда - стоп” наразилася на жорсткий спротив: прес-конференція депутатів Рибакова, Ландика і Шкіля

13-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція народних депутатів України, членів міжфракційного об’єднання Верховної Ради України «Контрабанді-стоп» – І.Рибакова, В.Ландика і А.Шкіля. Йтиметься про гострі проблеми в роботі українських митниць, зокрема, Південної регіональної, де процвітають корупція, зловживання владою, службовим становищем. 15 грудня у с ВРУ прозвучала заява про утворення міжфракційного депутатського об’єднання ВР України «Контрабанді-стоп». Про подальші кроки депутатів на цьому шляху, перепони та жорсткий опір, котрий їм доводиться долати, розкажуть учасники прес-конференції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).