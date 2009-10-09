ВР відмовилася списувати штрафи, яких нахапався Нафтогаз

Верховна Рада України відправила на повторне друге читання проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний Бюджет України на 2009 рік» (щодо питання регуляторної політики, з оплати комунальних послуг та участі в міжнародних миротворчих операціях).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 із 430 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Перед цим ВР не підтримала ухвалення в другому читанні даного законопроекту.

За ухвалення в другому питанні проголосували лише 219 (при необхідних 226 – УНІАН) із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачалося, зокрема, доповнити закон про держбюджет на 2009 рік статтею щодо списання НАК «Нафтогаз України», її підприємствам та дочірнім компаніям пені та штрафних санкцій, визначених контролюючими органами за порушення податкового, митного та валютного законодавства.

Крім того, даним законопроектом пропонувалося виділення додаткових коштів щодо забезпечення діяльності України у міжнародних миротворчих операціях.

Також даний законопроект стосувався ПДВ при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України.