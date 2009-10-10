У Харкові все ще стоять трамваї та тролейбуси

Сьогодні у Харкові повністю не працює міський пасажирський електротранспорт – триває безстроковий страйк працівників комунального підприємства «Міськелектротранс», що розпочався 9 жовтня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській міській раді, сьогодні на маршрути не вийшов жоден трамвай і тролейбус.

За словами співрозмовника агентства, для поїздок харків’яни користуються метрополітеном, маршрутними автобусами, таксі.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив харківського комунального підприємства «Міськелектротрансу» оголосив безстроковий страйк. У п’ятницю на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги по зарплаті.

9 жовтня не працювали усі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.