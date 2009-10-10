На Дніпропетровщині обстріляли автомобіль з аудиторами АрселорМіттал

Невідомі обстріляли з мисливської рушниці автомобіль з аудиторами «АрселорМіттал Кривий Ріг» на відрізку дороги між автотрасою «Кривий Ріг – Миколаїв» та с. Кудашівка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, це сталося в п’ятницю ввечері. В автомобілі перебували водій та два аудитора підприємства – громадяни Індії. Один з пасажирів дістав дотичне вогнепальне поранення правої гомілки та був госпіталізований.

Слідчим відділом Криворізького райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст. 15, ч. 1, 115 ч. 1.

За інформацією ЦГЗ, начальник Головного управління МВС України в області генерал-майор міліції Анатолій НАУМЕНКО, який особисто виїжджав на місце події, вважає цей злочин викликом усій дніпропетровській міліції та суспільству і заявляє, що не допустить загострення криміногенної ситуації в регіоні.

ЦГЗ повідомляє, що останнім часом на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склалася практика масового розкрадання продукції та водночас замовчування цих фактів від уваги громадськості та правоохоронних органів. Така ситуація сприяла концентрації криміногенного елементу навколо підприємства та, як наслідок, призвела до розбірок під час розподілу коштів від реалізації викраденого, вважають в обласній міліції.

«Цей злочин, як і три інших, що були скоєні в поточному році відносно керівників та співробітників підприємства будуть розкриті найближчим часом. Це є справою честі міліції Дніпропетровщини», - зазначається в повідомленні ЦГЗ.