У Львові пройде семінар Парламентської Асамблеї НАТО

13-16 жовтня у Львові проходитиме семінар Парламентської Асамблеї НАТО, організований в межах Ініціативи Роуза-Рота.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, участь в семінарі візьмуть близько 120 парламентаріїв з різних країн Центральної та Східної Європи, більшість з яких відвідають Львівщину вперше.

Проведення семінару Роуза-Рота на території України є дуже почесним й відповідальним завданням. Відтак ця подія сприятиме популяризації Львівського регіону та євроінтеграції країни в цілому, відзначили в ОДА.

Довідка УНІАН. Євроатлантичні відносини з країнами Центральної та Східної Європи координують у межах так званої Ініціативи Роуза-Рота, яку в 1990 році започаткували тодішній голова Північноатлантичної асамблеї конгресмен Чарлі РОУЗ та сенатор Білл РОТ.