Євро-2012 може поколивати гривню вже сьогодні

Волатильність обмінного курсу гривні може зрости у вівторок, коли очікується підписання спікером Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ закону, що зобов`язує Національний банк України (НБУ) перерахувати 9,8 млрд. грн. на фінансування Євро-2012, а по суті, здійснити грошову емісію на зазначену суму.

Про це йдеться в прес-релізі компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

«Цей крок багатьма на ринку сприймається як передвісник девальвації гривні», - вважає економіст компанії Олексій БЛІНОВ.

Стосовно торгів у понеділок на валютному міжбанку, експерт зазначив, що обмінний курс практично не рухався протягом дня. За повідомленнями учасників торгів, обсяги торгів були дуже низькими. Міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями UAH/USD 8,2770-8,3025: гривня втратила тільки 0,1% відносно долара.