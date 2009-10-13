У законах про внутрішню торгівлю немає єдиного підходу

Кабінет Міністрів України схвалив концепцію проекту закону «Про внутрішню торгівлю».

Відповідне розпорядження від 7 жовтня 2009 р. №1200-р розміщено на офіційному сайті уряду.

Згідно з концепцією, основна мета законопроекту – визначення правових і організаційних принципів здійснення торгової діяльності, основ її держрегулювання, механізму реалізації держполітики у сфері внутрішньої торгівлі.

Недоліками законодавства у сфері внутрішньої торгівлі є невизначеність основ формування відповідної державної політики і відсутність єдиного підходу до рішення питань, пов`язаних з діяльністю суб`єктів господарювання.

Згідно з документом, напрямки реалізації держполітики у сфері внутрішньої торгівлі повинні визначатися створенням системи взаємин у даній сфері, яка враховує інтереси всіх суб`єктів; покращенням торгового обслуговування й задоволенням потреб споживачів у високоякісних товарах і послугах.

Законопроектом також буде запроваджено механізм державної підтримки суб`єктів господарювання господарства у сфері внутрішньої торгівлі, які здійснюють продаж соціально значущих товарів, і передбачено відповідальність суб`єктів господарювання у сфері внутрішньої торгівлі за порушення вимог законодавства.