Уряди України і Росії підписали угоду про реадмісію

Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали угоду про реадмісію.

Як передає кореспондент УНІАН, угод підписали з української сторони – міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, з російської – міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ.

Укладення угоди є наступним кроком між Кабміном України та урядом Росії в напрямку взаємодії з правоохоронних питань.

Підписання зазначеного документа викликане необхідністю посилення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з незаконною міграцією, попередження та протидії незаконній міграції, а також торгівлі людьми на території України та Росії.

Угода між Кабміном України та урядом Росії про реадмісію складається з 14 статей, що регламентують порядок здійснення заходів, пов’язаних з реадмісією між сторонами.

Основними положеннями угоди є: передача і прийняття громадян держав сторін, передача і прийняття громадян третіх держав і осіб без громадянства, зміст, направлення і розгляд запитів про реадмісію, захист персональних даних, витрати, пов’язані з поверненням осіб.

Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності через 30 днів з дня отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.