Для українців з окупованих територій спростили процедуру видачі паспортів, - Сибіга

Це має полегшити можливість повернення українців з окупованих територій.

Україна спростила процедури видачі паспортів громадянина України для українців з тимчасово окупованих Росією територій. Спочатку вони мають звернутися до одного з визначених посольств чи консульств для спрощеного отримання посвідчення особи на повернення в Україну.

Як повідомив голова МЗС Андрій Сибіга у соціальній мережі Facebook, сьогодні з ініціативи Міністерства закордонних справ Уряд України зробив важливий крок, який реально полегшить повернення в Україну наших громадян з тимчасово окупованої РФ території.

"Відтепер українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Оформити посвідчення можна буде безоплатно", - наголосив Сибіга.

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Як уточнив міністр, з цим документом українці з окупованих територій зможуть повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт.

"Радий повідомити, що для оформлення посвідчення ми передбачили спрощену процедуру встановлення особи. Тепер це можна зробити в одному із наших посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім’ї - громадянина України, у тому числі дистанційно, через відеозв’язок", - додав Сибіга.

Куди звертатись українцям з окупованих територій

За словами Сибіги, до експериментального проєкту залучені:

Посольство України в Республіці Білорусь;

Посольство України в Грузії;

Посольство України в Республіці Вірменія;

Посольство України в Республіці Казахстан;

Посольство України в Турецькій Республіці;

Генеральне консульство України в Стамбулі;

Генеральне консульство України в Анталії;

У чому раніше полягала проблема

"Ми розуміли масштаб проблеми для українців на тимчасово окупованих територіях, повʼязаної з тривалістю окупації та труднощами виїзду через сусідні з РФ країни – особливо для молодих людей, які народилися після 1991 року", - зазначив Сибіга.

За його словами, українські консули були обмежені чинним законодавством, яке визначало вичерпний перелік підстав, на яких може бути видано посвідчення особи на повернення в Україну.

До того ж, нормативно визначена законом процедура ідентифікації особи та перевірки належності до громадянства створювала умови, за яких багатьом молодим людям, які зростали в умовах окупації, отримати такий документ було дуже складно.

Також МЗС взяло на себе відповідальність та лідерську роль в погодженні нового експериментального порядку – з урахуванням як безпекових вимог інших компетентних органів, так і потреби спрощення процедур, висловленої профільними інституціями, які займаються реінтеграцією.

Як підкреслив Сибіга, тепер вдалося провести цю роботу та нарешті отримати новий механізм.

РФ збирається завершити паспортизацію на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, на окупованих українських територіях Росія масово примушує набувати російське громадянство та отримувати російські паспорти. Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що практично в повному обсязі завершено паспортизацію жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також - Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, Путін похвалив співробітників МВС РФ, які працюють на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, у цих регіонах розкриття вбивств, розбійних нападів, квартирних крадіжок нібито покращилося, а рівень вуличної злочинності знизився.

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