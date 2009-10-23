У Черновецького хочуть через суд повернути підвищені тарифи

Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, згідно з яким введені з 1 червня цього року тарифи на житлово-комунальні послуги визнано незаконними та відмінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“Нічого судом не відмінено. Рішення суду не прийшло. Рішення суду ввійде в дію, коли мине 10 днів і ми не звернемося до апеляції. Ми готуємо апеляцію, і обов’язково будемо апелювати”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Щодо тарифів, які будуть діяти в Києві за оплату житлово-комунальних послуг з 1 листопада, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що відповідні розпорядження підписані 15 жовтня, але їх оприлюднення було відкладене, щоб не спровокувати чергову відмову від оплати населення житлово-комунальних послуг за жовтень.

“Ми планували вивісити їх (розпорядження – УНІАН) числа 25 жовтня. Чому? Не тому, що це хтось в таємниці тримав, а того, щоб населення не бентежилось стосовно тарифів за жовтень. Ну, почнуться ж знову незрозумілі речі про те, що (мовляв) а, - знизили - не будемо платити і т.д.”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.