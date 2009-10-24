Жителі Кіровограда на два дні залишаться без води

Жителі Кіровограда у зв’язку із проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні «Дніпро-Кіровоград» на два дні залишаться без водопостачання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Анатолій ГРОСУЛ.

Подача води на місто буде припинена 28 жовтня з 00.30, а відновиться 29 жовтня з 20.00. Для мешканців верхніх поверхів багатоквартирних будинків водопостачання повністю відновиться ввечері 30 жовтня.

Місцева влада уже оголосила час і місця стоянок автоцистерн з питною водою на вказаний період.