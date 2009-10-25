Батьківські обов'язки не виконували майже 400 севастопольців

394 севастопольців з початку року притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов`язків.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації.

Станом на жовтень 2009 року, на обліку севастопольських служб у справах дітей перебувають 278 дітей, що проживають у 204 неблагополучних сім`ях. За 9 місяців поточного року службами у справах дітей до органів внутрішніх справ було передано 212 клопотань щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків, які систематично ухиляються від виховання своїх малолітніх і неповнолітніх дітей.

За матеріалами, підготовленими районними відділами кримінальної міліції у справах дітей, стосовно 3 батьків, які злісно ухилялися від виховання і матеріального забезпечення своїх дітей, прокуратурою міста Севастополя порушені кримінальні справи за статтею 166 Кримінального кодексу України.

За здійснення насильства у сім`ї органами внутрішніх справ Севастополя 57 дорослих осіб притягнуті до адміністративної відповідальності.