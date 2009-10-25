Рівненській онкодиспансер недоотримав грошей, обіцяних Тимошенко

Обласна влада Рівненщини запевняє, що до кінця року буде здано в експлуатацію другу чергу онкодиспансера у Рівному.

Як передає кореспондент УНІАН, щоб переконати громадськість у реальності цих намірів, облдержадміністрація влаштувала місцевим журналістам «екскурсію» на ударний об’єкт.

Бюджетні кошти для спорудження цього важливого об’єкта виділено за вказівкою прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за підсумками однієї з недавніх її поїздок на Рівненщину. Перший траш на суму 15 млн. грн. було виділено кілька тижнів тому. Однак казначейство області чомусь поки що не відкрило фінансування, тому представники місцевих будівельних фірм працюють в рахунок авансу на суму понад 6 млн. грн., який виділено з обласного управління будівництва та архітектури.

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 29 млн. грн. Відтак будівельники сподіваються, що у листопаді уряд виділить другий транш на суму 14 млн. грн., і тоді спорудження онкодиспансера можна буде завершити до 5 грудня.

Керівники місцевої влади та будівельники повідомили, що нині тут робота ведеться щодня майже до 22 години, незважаючи на незручності для хворих, які перебувають у цьому медзакладі. Завершення спорудження онкодиспансера до кінця року облдержадміністрація вважає справою своєї честі, тому голова ОДА Віктор МАТЧУК відрядив на будову одного зі своїх заступників.

У новому онкодиспансері буде влаштовано 240 ліжкомісць для хворих, сюди буде переведено відділення, що нині розташоване у селі неподалік Рівного.