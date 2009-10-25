Підприємця оштрафували на 5 млн. за гральний салон у селі

Черкаський окружний суд оштрафував підприємця на 5 млн. 40 тис. грн. за заняття гральним бізнесом після його заборони.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ДПА у Черкаській області, підприємець відкрив гральний салон в одному із сіл Черкаського району.

Усього з початку операції „Гральний бізнес” юридичне управління ДПА у Черкаській області подало до суду 3 позови про стягнення штрафних санкцій з підприємців, які утримували гральні салони. Ще 2 справи знаходяться на розгляді у Черкаському окружному адміністративному суді.