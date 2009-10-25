Двох молодих одеситів порізали ножами на вулиці

Два молоді одесити стали сьогодні жертвами озброєного нападу групи осіб, внаслідок чого один з них від ножових ран загинув на місці, а другого потерпілого доставила до міської лікарні карета «швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами одного з очевидців, «напад зненацька на двох хлопців у віці 23-28 років скоєно близько 16.30 на розі вулиць Лейтенанта Шмідта і Пантелеймоновської».

Співробітники Приморського райввідділу внутрішніх справ Одеси оглянули місце злочину, а також залишений за два метри від загиблого джип. Правоохоронці відмовилася від будь-яких коментарів з приводу можливих мотивів здійснення цього злочину.