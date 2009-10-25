До Сум привезли частинку мощей блаженної Матрони Московської

У Суми до Спасо-Преображенського кафедрального собору привезли ковчег з частинкою мощей блаженної Матрони Московської.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумської єпархії протоієрей Максим ДЕНИСЕНКО, частинка мощей блаженної відтепер буде в Спасо-Преображенському соборі постійно. Її доставили сюди за благословенням Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Свого часу з проханням про це до Патріарха звернувся Єпископ Сумський і Ахтирський ЄВЛОГІЙ.

Зустрічати святиню прийшли сотні жителів обласного центру.

Блаженна Матрона народилася в 1885 році в селі Себіно Тульської губернії. Від народження Матрона була сліпою, але вже з дитинства мала дар прозорливості, зцілення і чудотворства. У 1925 році Матрона переїхала до Москви і жила там до кінця своїх днів. У роки гоніння на церкву та дні Великої Вітчизняної війни, вона проводила духовно-молитовне служіння, яке багатьох відвернуло від загибелі і привело до порятунку.