Безробітні впорядкували пам’ятники і могили

У Рівненській області з початку жовтня 30 безробітних за направленням служби зайнятості впорядкували могили, пам’ятники, обеліски загиблим у 23-х населених пунктах регіону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, в обласному центрі зайнятості, на організацію цих робіт було використано кошти Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в сумі 6,4 тис. грн.

Зокрема, в селі Будераж Здолбунівського району упорядковано могилу воїнів УПА, приведено в належний стан пам`ятник борцям за волю та незалежність України в селі Верба Дубенського району, впорядковано могили воїнів-односельчан у селі Берег та пам`ятник загиблим у селі Княгинин Дубенського району.

А всього у громадських роботах упродовж січня-вересня 2009 року в області брали участь 7072 особи. На думку працівників служби зайнятості, організація таких робіт дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, підвищити мотивацію до праці, а також поліпшити свій матеріальний стан.