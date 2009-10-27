Загибель дитини через бродячих собак у Донецьку більше не повториться - мер

Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО, запевнив, що випадок із загибеллю дитини від нападу зграї бродячих собак більше у місті не повториться.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, коментуючи той факт, що правоохоронці нещодавню смерть 7-річної дівчинки пояснили нападом на неї зграї бродячих собак. «Так, це сумний випадок. І ми робитимемо все для того, щоб такі випадки у місті Донецьку не повторилися», - сказав мер. Однак при цьому він додав, що проблема, пов`язана з бродячими тваринами у місті «поки залишається відкритою, і ми цією проблемою опікуватимемося на всіх рівнях». О.ЛУК`ЯНЧЕНКО відзначив, що над розслідуванням цього випадку в місті працювали і зараз працюють дві комісії, до складу яких входять представники ветеринарної служби, МНС, підприємства з впорядкування і комунального господарства. За наслідками роботи комісій «буде, безумовно, підвищено відповідальність тих підприємств, які опікуються профілактикою бродячих тварин, і буде посилено роботу щодо посадовців, які відповідають за цю ділянку», - запевнив мер. Водночас він підкреслив, що «безумовно, буде порушено питання перед державною ветеринарною службою з приводу активізації її роботи». О.ЛУК`ЯНЧЕНКО нагадав, що існує постанова Кабінету міністрів від 21 листопада 2007 року (№13-50), в якій розписано відповідальність за утримання, контроль, регулювання чисельності бродячих тварин тощо, однак, на жаль, вона не виконується.

«Там все розписано, хто і що має робити. На жаль, державна ветеринарна служба в тому обсягу, в якому вона фінансується, вона не в змозі вирішувати питання, які розписані у законі про регулювання чисельності тварин тощо, - сказав мер, - Однак, з іншого боку, законодавці повинні, коли ухвалювали рішення – далі шукати варіанти, як розв’язувати цю проблему».

Так, за словами О.ЛУК`ЯНЧЕНКА, на сьогодні ані закон, ані державна ветеринарна служба не дають відповіді на запитання - які медикаменти можна використовувати для евтаназії і стерилізації тварин і за які кошти і де їх робити. «Вартість стерилізації тварини визначається вартістю медикаментів. Але ніде навіть не вказано, і немає на території України медикаментів, тих, які можна було б застосовувати для цих цілей, - нарікає мер, - І ми енну кількість разів зверталися. Принаймні, я підписав 4 звернення до державної ветеринарної служби з проханням роз`яснити, якими медикаментами можна проводити евтаназію і якими медикаментами можна проводити стерилізацію, але, на жаль, не одержав відповіді». О.ЛУК`ЯНЧЕНКО додав, що йому на запити пояснили, що «на сьогодні на території України немає сертифікованих медикаментів, які дозволяли б це (проводити евтаназію і стерилізацію тварин) робити».

На думку мера, нинішня політика гуманності у питанні з бродячими тваринами дуже однобока, і зовсім не розв’язує проблему.

Мер також відзначив, що на території міста Донецька на сьогодні 700 бродячих тварин перебувають у притулках і в карантинних зонах, є домовленості з торговими мережами «Метро» і «Амстор» із забезпечення харчування цих тварин. О.ЛУК`ЯНЧЕНКО підкреслив, що тварини, які живуть у притулках, не голодують, «але, на жаль, утримання сьогодні за законодавством однієї хворої людини в лікарні в 10 разів менше, ніж має бути утримання однієї тварини у притулку».

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня у Донецькій обласній дитячій клінічній лікарні померла 7-річна дівчинка, покусана 15 жовтня зграєю бродячих собак.

Як повідомив на прес-конференції начальник Донецького міського управління ГУ МВС України в Донецькій області Віктор ДУБОВИК, дівчинка, яка померла 22 жовтня у лікарні, одержала множинні рани в Пролетарському районі Донецька саме в результаті нападу зграї собак. Такий висновок зробила судово-медична експертиза, спростувавши припущення, що травми дівчинка отримала від рук людини.