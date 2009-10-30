Турчинов про Нацбанк: на Євро-2012 грошей немає, а собі на зарплати є

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ пропонує Національному банку України надати уряду інформацію про свої доходи та видатки.

Таку пропозицію О.ТУРЧИНОВ висловив в ефірі 5 каналу, коментуючи відмову Нацбанку профінансувати заходи з підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

“В законі про бюджет передбачено, що всі перевищення доходів Національного банку над видатками повинні бути перераховані до бюджет. Уряд ніколи не піде на те, щоб перераховувати до бюджету неіснуючі доходи. Це нами категорично не сприймається”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр вважає, що Нацбанк повинен надати Кабінету міністрів повну інформацію про наявність доходів.

“Коли ми бачимо, що вони собі виплачують зарплати по 200 тисяч гривень щомісяця, то, безумовно, що доходи будуть значно менші, ніж вони очікувалися в поточному році”, - додав він.

“Коли нам нададуть офіційну інформацію щодо видатків і доходів Національного банку, тоді можна буде говорити про різницю, яка не повинна кимсь привласнюватися, а повинна працювати на бюджет, і в даному випадку, як написано в законі, за ці кошти мають бути профінансовані об’єкти Євро-2012”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Верховна Рада України подолала вето Президента України на закон “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України”.

Законом встановлюється, що Національний банк України в 2009 році вносить до Держбюджету перевищення кошторисних доходів над своїми кошторисними витратами в поточному році на загальну суму не менше 9,8 млрд. грн.

Вказані надходження пропонується направити на забезпечення належного виконання заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

4 вересня Президент повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України».

6 жовтня Верховна Рада прийняла постанову, першим пунктом якої Президенту запропоновано забезпечити виконання конституційної процедури набуття чинності закону «Про внесення змін до Закону «Про Держбюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України», невідкладно обнародувавши текст вказаного документа за підписом глави держави.

12 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що не підпише закон про внесення змін до держбюджету на 2009 рік і запропонував парламенту, відповідно до Конституції, повторно розглянути закон разом з поданими ним пропозиціями.

15 жовтня газета «Голос України» опублікувала закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України» за підписом голови ВР Володимира ЛИТВИНА, і таким чином закон набув чинності.

Учора, 28 жовтня, Національний банк України (НБУ) проінформував Кабінет міністрів України про неможливість виділення 9,8 млрд. грн. для підготовки Євро-2012, за рахунок перевищення доходів над витратами НБУ.