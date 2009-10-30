Нацрада ініціює відзначення 100-річчя Віктора Некрасова

Національна рада з питань культури і духовності при Президентові України ініціює відзначення 100-річчя з дня народження письменника Віктора Некрасова і відновлення роботи заповідника «Стародавній Київ».

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це йшлося сьогодні на засіданні Нацради. У заході, який відбувся під головуванням Миколи ЖУЛИНСЬКОГО, взяли участь члени Національної ради, представники Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства культури і туризму України, Шевченківського національного заповідника.

Учасники засідання висловили пропозицію провести найближчим часом зустріч Президента з членами Національної ради з питань культури і духовності, Ради з питань етнонаціональної політики, Національної ради з питань охорони здоров`я населення для розгляду актуальних проблем гуманітарного розвитку українського суспільства.

Національна рада висловила підтримку проектам указів Президента про надання Донецькому обласному академічному українському музично-драматичному театру статусу національного, про створення державного історико-культурного заповідника «Садиба Лизогубів» у селищі Седнів Чернігівської області, а також ініціювала відзначення 100-річчя від дня народження В.Некрасова, відновлення діяльності заповідника «Стародавній Київ».