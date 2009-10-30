Серед госпіталізованих 2341 українців майже половина - діти

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 30 жовтня 2009 року кількість захворілих в Україні становила 81 тисячу 487 осіб, серед яких 33,5 тисячі дітей. Госпіталізовано всього 2341 особа, з них 1100 дітей. Мають місце 33 смертельних випадки.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА щодо ситуації, яка склалася внаслідок розповсюдження вірусу А/H1N1 Каліфорнія в Україні.

Міністр відзначає, що у жовтні 2009 року в західних областях України, а саме - у Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій - різко ускладнилась епідемічна ситуація на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Особливо загострилась ситуація з 19 жовтня у Тернопільській області, в якій зареєстровано близько 30 тисяч хворих.