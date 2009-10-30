МОЗ рекомендує припинити роботу всіх навчальних закладів

Міністерство охорони здоров’я з метою мінімізації впливу епідемії вірусу грипу А/H1N1 на стан здоров’я населення та національну безпеку держави пропонує припинити роботу навчальних закладах усіх рівнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Також міністерство рекомендує обмежити проведення масових заходів та роботу закладів та установ, де скупчується на тривалий час населення (комп’ютерні зали, розважальні установи тощо);

Крім того, МОЗ наголошує на необхідності посилення протиепідемічних режимів в аеропортах, вокзалах, метрополітені, транспортних засобах, ринках, підприємствах торгівлі, громадського харчування, на виробництві.

Вважає МОЗ за потрібне і продовжити проведення щеплення проти сезонного грипу контингентів ризику.

За даними прес-служби, в Україні передбачено близько 20,5 тис. інфекційних ліжок (з яких 42% боксованих) і 30,5 тис. можуть бути перепрофільовані.

Виділено спеціалізовані палати для розміщення хворих та осіб з підозрою на новий грип А(H1/N1)-Каліфорнія, розроблено плани перепрофілювання ліжок в інших відділеннях для розгортання госпітальних баз на випадок епідускладнень.

Також МОЗ у зв`язку із ситуацією пропонує органам виконавчої влади: ввести в дію комплексні плани з проведення протиепідемічних і протиепізоотичних заходів, передбачити виділення додаткових асигнувань на ці цілі; ввести в дію план перепрофілювання стаціонарів для госпіталізації хворих з грипом, викликаних високопатогенним вірусом і підозрілих на це захворювання. Крім того, рекомендується передбачити виділення додаткового спеціалізованого автотранспорту для перевезення хворих, засобів зв`язку, створення запасу лікарських препаратів для профілактики і лікування хворих, дезинфекційних засобів і медичного устаткування, забезпечення, при необхідності, охорони.

Просить міністерство і здійснювати широку санітарно-освітню роботу серед населення про заходи індивідуальної і суспільної профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій та забезпечити вірусологічні лабораторії устаткуванням, живильними середовищами, тест-системами для діагностики гострих респіраторних вірусних інфекцій і грипу типа А/H1N1/Каліфорнія/04/09.