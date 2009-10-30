Симптоми «свинячого грипу»

Клінічними ознаками грипу А/H1N1 є: головний біль, біль у м`язах, біль у горлі, підвищення температури тіла, кашель, нежить, закладання носа, в окремих випадках – блювота і понос.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН управлінням у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України “Пам’ятці щодо грипу типу А/Н1N1”.

Заразитися вірусом грипу А/H1N1 можна від іншої хворої людини повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки по повітрю переносяться від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), при тісному контакті (знаходження на відстані близько 2 метрів).

При цьому інфекційний період (період, коли хворий небезпечний для оточуючих) при грипі А/H1N1 може бути упродовж 7 днів від початку хвороби, але якщо клінічні симптоми хвороби зберігаються - то до їхнього зникнення.