У Львові після зйомок в лікарнях захворіла знімальна група каналу «1+1»

У Львові, після двох днів зйомок в лікарнях та медичних закладах міста, захворіла знімальна група телеканалу «1+1» - Наталка ВОЛОСАЦЬКА та оператор Юрій ДАНКЕВИЧ.

Як повідомила УНІАН Н.ВОЛОСАЦЬКА, протягом двох днів вони робили прямі включення з лікарень, відзнімали сюжети у поліклініках, після чого першим захворів оператор, а вчора ввечері з високою температурою та болем у горлі звернулася до медиків і вона сама.

Журналістка також зазначила, що у медичних закладах вона працювала у захисній масці. «Поки що лікарі призначили мені лікування, однак не встановили точний діагноз», - зазначила Н.ВОЛОСАЦЬКА.