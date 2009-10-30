Standard & Poor’s знизило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s переглянуло прогноз за суверенними кредитними рейтингами України з «Позитивного» на «Стабільний».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, водночас підтверджено довгострокові й короткострокові кредитні рейтинги України: за зобов`язаннями в іноземній валюті - на рівні «CCC+/С»; за зобов`язаннями в національній валюті - на рівні «В-/С». Крім того, підтверджено рейтинг за національною шкалою - на рівні «uaBBB».

«Перегляд прогнозу відображає невизначеність, що недавно поновилася, стосовно виконання умов програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) про надання цій країні стабілізаційного кредиту до майбутніх президентських виборів (17 січня 2009 р.)», - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Френк ГІЛЛ.

Також наголошується, що недавні, обумовлені політичними чинниками пропозиції збільшити соціальні витрати передбачають, що дефіцит консолідованого суспільного сектору (включаючи перерахування «Нафтогазу») перевищить 10% ВВП у 2009 р., що також відображає нижче, ніж закладено в бюджеті, надходження доходів.

Крім того, існує невизначеність із приводу того, буде чи ні насправді збільшено розмір мінімальної зарплати - у зв`язку з неузгодженістю, що існує з цього питання серед різних гілок влади й протиборчих політичних сил щодо можливості такої політики стосовно заробітної плати (і, відповідно, зростання пенсійного дефіциту, який така політика передбачає).

У повідомленні зазначається, що до вирішення цього питання надання наступного запланованого траншу кредиту МВФ на 3,9 млрд. дол., ймовірно, буде відкладено, що знову призведе до дефіциту фінансового рахунку України. Це, в свою чергу, може негативно вплинути на довіру інвесторів до банківської й на стабільність валютного курсу.

S&P зазначає, що якість активів банківської системи України продовжує погіршуватися, що призводить до збільшення умовних зобов`язань уряду і негативно впливає на економічне зростання. Більш того, у відсутність фінансування з боку МВФ джерела бюджетного фінансування, ймовірно, будуть обмежені, що підвищує ризик того, що дефіцит буде монетизовано.

Прогноз «Стабільний» відображає збалансованість ризиків за суверенними рейтингами. Слабкі інститути й відносно короткі політичні цикли в Україні перешкоджають реалізації життєво важливих, на думку рейтингового агентства, бюджетних і структурних реформ, а також фінансової стійкості держави в довгостроковому періоді.

«Якщо Україна виконуватиме умови програми МВФ, це може закласти основи для більш стійкого зростання й вищих бюджетних показників у довгостроковому періоді й, отже, приведе до підвищення суверенних рейтингів, - підкреслив Ф.ГІЛЛ. - З іншого боку, подальше невиконання умов програми, а також запровадження заходів особливого характеру може дестабілізувати економіку, а також зменшити довіру до фінансової системи, в свою чергу, приводячи до відпливу капіталу, з негативним наслідками для суверенних рейтингів України».