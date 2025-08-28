Експерти кажуть, що лоукостер намагається зробити штрафи для пасажирів важливою частиною свого доходу.

Ірландський лоукостер Ryanair планує збільшити бонуси для своїх співробітників за виявлення пасажирів із завеликим багажем. Про це пише Express із посиланням на заяву виконавчого директора авіакомпанії Майкла О'Лірі.

Він зокрема повідомив журналістам, що з листопада компанія підвищить бонуси за виявлення пасажирів із надмірним багажем – з нинішніх 1,50 євро до 2,50 євро за кожного спійманого порушника. При цьому буде скасовано стелю для накопичених таким чином бонусів, яка нині складає 80 євро на місяць.

Як пише Express, у компанії Ryanair діють дуже суворі правила перевезення багажу, за порушення яких пасажирам загрожують штрафи у сумі до 85 євро. При цьому найдешевший тариф передбачає можливість взяти із собою лише одну невелику торбу, яка поміщається під сидінням.

О'Лірі наголосив, що він "абсолютно не вибачається" за те, що його підлеглі виловлюють "порушників системи".

"Я хочу, щоб наші фахівці з наземного обслуговування викривали людей, які обманюють систему. Мене досі дивує кількість людей з рюкзаками, які думають, що пройдуть через ворота, а ми не помітимо їхній рюкзак. Ми це зробимо, а за рюкзак заплатите ви", – сказав директор авіакомпанії.

Тим часом редактор туристичного журналу Which Travel Рорі Боланд зауважив, що "заробіток на багажі" підозріло стає усе важливішою частиною бізнес-моделі Ryanair.

"Це включає виставлення штрафів біля виходу на посадку. Пасажири, звичайно, повинні дотримуватися правил, але часті зміни цих правил та безліч різних тарифних пакетів – з різною кількістю дозволеного багажу – які Ryanair намагається запропонувати пасажирам, можуть зробити це неймовірно заплутаним. (...) Ця дедалі більш заплутана система є несправедливою щодо пасажирів", – зауважив він.

