Канцлер відреагував на атаку Росії на Київ у ніч на 28 серпня.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі президента РФ Володимира Путіна й українського лідера Володимира Зеленського, найімовірніше, не буде. Про це він сказав у французькому Безансоні перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном, пише DW.

Мерц заявив, що уряди ФРН і Франції обговорять війну в Україні "з урахуванням того факту, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, вочевидь, не відбудеться - незважаючи на домовленість між Трампом і Путіним минулого тижня, коли ми були у Вашингтоні".

"Ми повинні відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна і президента Зеленського не буде, незважаючи на домовленість між Путіним і президентом США Трампом минулого тижня. Це явно не відбудеться", - заявив він.

Можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Раніше Мерц заявляв, що зустріч Зеленського з російським лідером Путіним може відбутися вже до кінця серпня. Тоді він сказав, що "американський президент поговорив із російським президентом телефоном і домовився про зустріч російського та українського президентів протягом наступних двох тижнів". Мерц зазначив, що такий саміт необхідно добре підготувати, але не впевнений, чи "вистачить Путіну сміливості" відвідати його.

