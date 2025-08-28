За оцінками авіакомпанії, це дасть змогу заощадити 300 тонн паперу на рік.

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair спробував розвіяти побоювання пасажирів щодо плану авіакомпанії зробити посадкові талони на смартфонах обов'язковими. Про це пише The Independent.

Авіакомпанія заявляє, що цей крок "практично скасує всі збори за реєстрацію в аеропорту" і дасть змогу "отримувати інформацію безпосередньо з операційного центру Ryanair у періоди перебоїв у роботі". За оцінками авіакомпанії, це також дасть змогу заощадити 300 тонн паперу на рік.

"Від 85 до 90 відсотків пасажирів прилітають зі смартфонами. Майже у 100 відсотків пасажирів є смартфони, і ми хочемо перевести всіх на цю технологію. Головне питання, яке хвилює людей, - що буде, якщо я втрачу акумулятор або щось іще, наприклад, телефон? Якщо ви втратите телефон, не біда. Якщо ви зареєструвалися до прибуття в аеропорт, ми безкоштовно переоформимо вам паперовий посадковий талон. Але вам необхідно пройти реєстрацію до прибуття в аеропорт", - сказав генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

За його словами, якщо у пасажирів розрядиться акумулятор або щось трапиться, після реєстрації біля виходу на посадку працівники все одно вкажуть його порядковий номер і проведуть. Він додав:

"Тож турбуватися нема про що. Просто зареєструйтеся онлайн до прибуття в аеропорт, і все буде добре".

Зазначається, що деякі країни, як і раніше, наполягають на тому, щоб пасажири носили з собою роздруківки посадкових талонів - це стосується Марокко та Албанії.

"Ми досягли угоди з албанською владою про те, що з березня наступного року вони також перейдуть на цифрові технології. Марокканці, як і раніше, наполягають на використанні паперових посадкових талонів, і в таких випадках ми прийматимемо паперові посадкові талони", - заявив О'Лірі і визнав, що "виникнуть деякі труднощі початкового періоду".

Авіакомпанія першою наполягла на тому, щоб пасажири реєструвалися онлайн заздалегідь, інакше їм загрожуватиме штраф. Висловлювали побоювання з приводу літніх пасажирів, які можуть не мати смартфонів або не почуватися комфортно з ними.

"Пасажири, у яких немає смартфона, можуть попросити друга або члена сім'ї завантажити для них посадковий талон. Після реєстрації пасажиру буде надано допомогу в аеропорту, де співробітники зможуть переконатися, що він зареєструвався", - заявив представник Ryanair.

Плани Ryanair щодо відмови від паперових квитків

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи планує припинити прийом паперових посадкових талонів з 3 листопада. Замість цього пасажирам необхідно буде пред'являти посадкові талони з програми Ryanair.

Судячи з коментарів пасажирів, таке нововведення подобається далеко не всім - часом навіть доходить до закликів бойкотувати авіакомпанію.

