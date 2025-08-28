Зеленський підтримав думку Генсекретаря ООН, що припинення вогню могло би стати першим кроком до реального миру.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем в телефонному режимі кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей в нашій країні, повідомляється в Telegram-каналі українського президента.

"Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує агресію", - написав Зеленський.

Вказується, що Гуттеріш зауважив, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру. Президент України підтримав цю позицію.

Відео дня

Також Зеленський висловив подяку Генсекретарю ООН за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Глава українського народу додав, що світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН.

Зазначається, шо Гутерріш висловив співчуття та солідарність з усіма українськими сім’ями, які втратили своїх рідних в результаті російського обстрілу в ніч на 28 серпня. Зеленський подякував за підтримку Генерального секретаря ООН та зазначив, що це була одна з найбільших атак Росії.

Атака Росії на Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог зазначив в соцмережі Х, що ціллю російської атаки на Київ були не військові чи зброя, а мирні жителі. Він додав, що ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Туреччини повідомив про удари по турецькому підприємству, Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Зеленський проінформував Реджепа Ердогана, що Україна готова говорити у форматі лідерів, але саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну.

Вас також можуть зацікавити новини: