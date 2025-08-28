Українські дипломати звинуватили уряд Угорщини у дискримінації українських угорців.

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини у зв’язку із забороною на в'їзд в ЄС для командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді. Про це у соцмережі Х повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

"Посла Угорщини викликали до МЗС України. Йому вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків", – йдеться у заяві міністра.

Сибіга закликав угорську владу "утримуватися від недружніх дій" та відновити конструктивний діалог між державами. Він наголосив, що Київ відкритий до такого діалогу.

Угорщина заборонила в’їзд "Мадяру"

Як писав УНІАН, протягом серпня Сили безпілотних систем ЗСУ, якими командує уродженець Закарпаття Роберт Бровді (позивний "Мадяр"), кілька разів завдали ударів по нафтогону "Дружба" на території держави-агресора. Як наслідок, Угорщина та Словаччини тимчасово втратили можливість отримувати дешеву російську нафту.

Уряд Угорщини неодноразово публічно обурювався українськими ударами по "Дружбі". Дійшло до того, що угорський прем’єр Віктор Орбан поскаржився на ці удари особисто президенту США Дональду Трампу, з яким має приязні стосунки.

А вже сьогодні стало відомо, що уряд Угорщини заборонив в’їзд Роберту Бровді не лише на угорську територію, а взагалі на територію Шенгенської зони. Після цього голова польского МЗС публічно запросив "Мадяра" до Польщі.

