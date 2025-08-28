Левітт заявила, що Трамп незадоволений російськими ударами по Києву.

Російський лідер Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський поки не готові самі припинити війну в Україні. Про це сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише Sky News.

За її словами, президент США Дональд Трамп прагне завершити війну Росії проти України, але потрібно щоб Путін і Зеленський також цього захотіли.

"Обидві сторони поки що не готові закінчити війну самі. Президент Трамп хоче її закінчення, але лідери двох країн також повинні захотіти її завершити. Президент зробить додаткові заяви з цього приводу пізніше", - сказала вона.

Левітт відповіла на запитання, чи вважає Білий дім Путіна перешкодою до миру. За її словами, Трамп незадоволений розвитком подій в Україні, але й не здивований:

"Йдеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів".

Повторюючи попередні заяви президента, вона зазначила, що Трамп хоче закінчення війни, але "лідери двох країн теж повинні хотіти її закінчення".

Можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряди ФРН і Франції обговорять війну в Україні "з огляду на той факт, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, вочевидь, не відбудеться - незважаючи на домовленість між Трампом і Путіним минулого тижня.

