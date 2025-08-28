Однією з них став культовий point-and-click квест від чеської студії Amanita Design.

Цифровий магазин Epic Games Store продовжує радувати щотижневими роздачами ігор. Цього разу в магазині дарують дві гри, причому однією з них стала володарка безлічі нагород від критиків.

Йдеться про Machinarium. Цей культовий point-and-click квест від чеської студії Amanita Design повністю позбавлений тексту і слів: замість діалогів – хмарки з картинками, а замість реплік – пантоміма. Уся розповідь будується на візуальних образах, міміці та звуках.

Головний герой, робот-гуманоїд, на ім'я Йозеф, має врятувати свою подругу та рідне місто від бандитів. У Steam у гри 95% позитивних відгуків. Вона також відзначилася низкою нагород різних видань в категоріях "Найкраща інді-гра 2009 року" і "Найкращий візуальний стиль".

Також у магазині роздають Make Way, аркадні мультиплеєрні перегони з краєвидом зверху, в яких можна чудово провести час з друзями. У Steam проєкт рекомендують 92% гравців.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 4 вересня. У наступній роздачі EGS користувачі зможуть безплатно отримати медитативну головоломку Monument Valley і покрокову стратегію The Battle of Polytopia.

Тим часом у Steam проходить фестиваль шутерів від третьої особи, у рамках якого на STALKER 2 діє знижка 30%. Базове видання гри можна придбати за 979 грн, а Ultimate Edition, до якого увійдуть два масштабні сюжетні доповнення – за 1784 грн.

