На думку італійського міністра, малоймовірно, що Україна і Росія досягнуть мирної угоди до кінця цього року.

Малоймовірно, що до кінця цього року буде досягнуто мирної угоди між Україною і Росією, заявив міністр закордонних справ та віце-прем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні на пресконференції. Про це пише Corriere Della Sera.

Після того, як на засіданні Кабінету міністрів Італії було схвалено реформу МЗС, Таяні провів пресконференцію. На ній він, зокрема, повідомив, що послом у Росії Італія призначила Стефано Бельтраме, який раніше був послом в Австрії.

Також міністр закордонних справ Італії прокоментував переговори щодо завершення війни між Україною і Росією.

"Я не хочу бути песимістом, але малоймовірно, що до кінця року в Україні буде досягнуто переговорного рішення", - сказав він.

Інші прогнози про закінчення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, спецпредставник президента США Стів Віткофф нещодавно відповів, чи вдасться закінчити війну в Україні до кінця 2025 року. Він, зокрема висловив упевненість, що компроміс протягом найближчих місяців може бути знайдений, а отже, й мирну угоду між Україною та Росією можна буде укласти до кінця 2025 року, а може, й раніше.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про те, коли закінчиться війна в Україні. За його словами, це може статися у найближчі пів року. Крім того, він висловив захоплення президентом США Дональдом Трампом, який "бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства".

Тим часом The Hill пише, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не закінчить війну в Україні, і наводить 5 аргументів на користь цієї думки. Перщий - те, Росія вірить, що Україна як держава повинна бути знищена. По-друге, враховуючи, що з початку повномасштабної війни загинули та отримали поранення понад 1 мільйон росіян, а також санкції проти РФ зруйнували економіку, лише нищівна перемога буде прийнятною для країни-агресора. По-третє, Путін розуміє, що щойно завершиться війна - сотні тисяч демобілізованих агресивних солдатів накинуться на російське суспільство, й рівень злочинності стане вищим. По-четверте, воєнна економіка РФ приносить користь значній частині населення країни та елітам. Й останнє те, що війна проти України дозволяє Путіну вдавати, що Росія все ще залишається великою державою.

