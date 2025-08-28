З початку 2025 року було досліджено понад 700 тисяч проб води.

Держпродспоживслужба відзвітувала про результати перевірок з початку року. Порушення вимог санітарного законодавства були виявлені на 69% об’єктах водопостачання, як зазначається в звіті.

Сумарно на обліку Держпродспоживслужби перебувало 2 610 підприємств централізованого питного водопостачання та 45 337 об’єктів водопостачання. До останніх належать установи як централізованого (10 442), так нецентралізованого водопостачання (34 895), а це бювети, пункти розливу питної води, колодязі та джерела.

Перевірки були проведені на 37% підприємств та 17% об’єктів. Більше двох третин з них порушували санітарні вимоги.

Сумарна кількість проб води, перевірених лаборантами держустанови, перевищила 700 тисяч. Левову частку склали саме проби з об’єктів централізованого водопостачання - 98,5%.

Також було перевірено 42 об’єкта водовідведення з 1 395 підзвітних. На 10 з них, це майже кожний четвертий, виявлено порушення вимог санітарного законодавства. Це і незадовільний санітарно-технічний стан обладнання та приміщень, і недостатнє забезпечення засобами для знезараження, і порушення термінів проходження періодичних медичних оглядів персоналу тощо.

З направлених Держпродспоживслужбою вимог щодо усунення порушень наразі виконано вже 40%.

Цінність води по всьому світу

Тим часом вода стає настільки цінним ресурсом, що через неї можуть спалахнути справжні війни. Так, Китай будує на кордоні з Індією найбільшу греблю в світі, яка загрожує посухою землям нижче за руслом ріки.

А в англійських графствах шалена цьогорічна посуха перетворила родючий грунт на австралійську прерію. Виробники яловичини вимушені були припинити випасання худоби, яку тепер годують з запасів на зиму.

