У Польщі під час підготовки до авіашоу зазнав аварії винищувач F-16. Трагічний інцидент стався в місті Радом.

Як повідомляють польськы медіа RMF 24 та Gazeta Wyborcza, катастрофа сталася ввечері – близько 19:30. Пілот винищувача загинув.

У соціальних мережах уже публікують кадри катастрофи. На них видно, як винищувач F-16 на великій швидкості прямує до землі. У якийсь момент борт вдарився об злітно-посадкову смугу, після чого стався потужний вибух.

Прессекретар уряду Польщі Адам Шлапка повідомив у соцмережі Х, що до місця трагедії вирушив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміш.

Наразі невідомо, що саме стало причиною катастрофи. Полковник Крістіан Зієць із фонду Alioth, колишній командир 32-ї бази тактичної авіації в Ласці, припустив у коментарі RMF FM, що, ймовірно, пілот припустився помилки.

Інші авіакатастрофи

У березні 2025 року у Франції під час репетиції зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet. На щастя, пілоти вижили. Вони встигли катапультуватися.

У липні в США розбився винищувач F-35 вартістю 100 мільйонів доларів. Борт зазнав аварії в середу недалеко від військово-морської авіабази Лемур у центральній Каліфорнії. Повідомлялося, що пілот катапультувався – він не постраждав.

