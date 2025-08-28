Цей фламінго вже стає популярним серед орнітологів, адже фіксують його втретє.

Українські екологи розповіли, що у Румунії зафіксовано рожевого фламінго, який народився у 2023 році в Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Тоді "дівчинка", яку вдалося кільцювати, отримала номер "UA15".

Як повідомили в адміністрації нацпарку, нещодавно цього фламінго помітили на водоймі у Румунії та навіть встигли сфотографувати.

"25 серпня Cornel Cotorogea сфотографував нашого фламінго UA15 в Румунії на LaKe Nuntași. Птах був у групі з приблизно 400 особин. А виходячи з його/її розмірів, науковцями встановлено, що це все ж таки дівчинка! Наша мандрівниця…", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця "панянка" вже досить популярна серед орнітологів, адже фіксують її втретє. До цього двічі її зустрічали у Болгарії: у грудні 2023 року та у липні 2024-го на лиманах Шабла і Тузла.

Науковці пояснюють, що фламінго під номером "UA15" була однією із 18 пташенят, що народились у 2023 році у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Тоді цих маленьких фламінго вдалося кільцювати.

Рожеві фламінго на Одещині

Як писав УНІАН, у 2023 році у національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) вперше народилися майже дві сотні рідкісних рожевих фламінго. Дослідникам вдалося провести захід з кільцювання пташенят. Загалом тоді на Одещині народилось 192 пташеняти фламінго. Науковці назвали це справжнім дивом. Кільцювання проводиться з метою вивчення біології птахів: шляхів їх міграцій, розселення, тривалості їх перельотів, віку, виживання, швидкості розмноження тощо.

