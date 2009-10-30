Середня частка проблемних кредитів в українських банках - 34%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch оцінює середню частку проблемних кредитів у загальному кредитному портфелі українських банків на рівні 34%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор підрозділу з фінансових організацій агентства Fitch Ольга ІГНАТЬЄВА під час IV Щорічної конференції Fitch Ratings в Україні у п`ятницю.

"У середньому рівень проблемних кредитів, за нашими даними, становить 34%, що є значним приростом з 13% на кінець 2008 року", - сказала О.ІГНАТЬЄВА, додавши при цьому, що питома вага проблемних кредитів у кожному окремо взятому банку може істотно відрізнятися від середнього показника.

Згідно з дослідженнями Fitch, у проблемних кредитах більше половини (52%) - це кредити у сфері будівництва, нерухомості і роздрібному сегменті.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, станом на 1 жовтня проблемні кредити становили 7,1% від загального кредитного портфеля.