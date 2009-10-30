Тимошенко подякувала владі і медикам Тернопільщини

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні є всі можливості для того, щоб подолати епідемію грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з обговорення епідемічної ситуації в західному регіоні.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала владі і медикам Тернопільської області за професійну роботу з недопущення розповсюдження грипу A/H1N1.

«Я хочу висловити велику подяку перш за все керівництву області, по-друге - всім фахівцям, всім лікарям і керівникам лікарень. Всім тим людям, які в останні дні абсолютно чітко, професійно, ефективно борються з розповсюдженням цього дуже небезпечного для здоров`я захворювання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що той рівень професіоналізму і відданості своїй справі, який був продемонстрований лікарями у Тернопільській області, а також лікарями в інших областях, в яких зафіксовані випадки захворювання, і дозволив утримати ситуацію під контролем. «Надалі ми тільки розширюватимемо наші спільні дії і підвищуватимемо ефективність боротьби з розповсюдженням цього захворювання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що уряд усі заходи по боротьбі із захворюванням прийматиме з урахуванням думки і рекомендацій лікарів.

«Скільки потрібно в областях працюватимуть урядові комісії, урядові групи, і ми робитимемо все, що необхідне для того, щоб заспокоїти ситуацію і захистити Україну від цієї небезпеки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.