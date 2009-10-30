Ряд установ перейшли на карантинний режим на Полтавщині

Із сьогоднішнього дня в Полтавській області частина банківських установ, магазинів і медустанов працюють у карантинному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника обласного відділу охорони здоров`я Віктора ЛИСАКА, в медустановах області з сьогоднішнього дня весь персонал зобов`язаний працювати в марлевих пов`язках, а відвідувачі також зможуть провідувати хворих тільки в марлевих пов`язках.

У магазинах Кременчука частина продавців також одягли пов`язки, а санперсонал щогодини проводить вологе прибирання із спецзасобами.

Такі ж заходи безпеки вживаються в більшості банківських установ Полтавської області.

Разом із тим, у Полтаві й Кременчуці в аптеках спостерігається дефіцит марлевих пов`язок, оксолінової мазі й низки антивірусних препаратів.

В аптеках заявили, що всі запаси цих препаратів продано, й постачальники обіцяють завезти їх не раніше понеділка.