Президент України Віктор ЮЩЕНКО не задоволений рівнем боротьби з корупцією в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час зустрічі В.ЮЩЕНКА із співголовами Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції - генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, головою Служби безпеки України Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ та міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ.

Глава держави висловив стурбованість погіршенням “рейтингу доброчесності” України та незадоволення діяльністю органів державної влади і, зокрема, правоохоронних органів, як у протидії злочинності, так й у боротьбі з корупцією, яке сталося, в тому числі, в результаті неефективної координації дій відповідальних державних органів.

Уперше за останні п’ять років упродовж дев’яти місяців поточного року утримується тенденція зменшення кількості викритих корупційних правопорушень (-13,3%) та притягнутих до адміністративної відповідальності корупціонерів (- 15,1%).

Критика В.ЮЩЕНКА стосувалася, в першу чергу, органів внутрішніх справ та податкової міліції, в яких відбулося ослаблення активності боротьби з корупцією відповідно на 40% та 30%.

Разом з тим Президент зазначив, що з прийняттям Верховною Радою антикорупційних законів, що набувають чинності з 1 січня 2010 року, правоохоронці отримали більш досконалий та ефективний механізм протидії корупції.

Тому під час зустрічі було наголошено, що державним службовцям слід замислитися, чи варто ризикувати своєю кар’єрою, перш ніж порушувати вимоги цих законів, оскільки їх мета - забезпечити невідворотність покарання та усунути причини і умови вчинення таких правопорушень у майбутньому.