У Москві вбито гендиректора "Спартака"

У Москві вбитий відомий бізнесмен, генеральний директор жіночого баскетбольного клубу "Спартак" Шабтай Калманович. Він був застрелений у машині Mercedes S-500 у центрі російської столиці, повідомляє "Перший канал".

Як раніше повідомили РосБізнесКонсалтингу в правоохоронних органах столиці, вбивство сталося близько 17.00. В результаті нападу Ш.Калманович загинув, а його водій одержав поранення і був госпіталізований.

Затримати тих, хто стріляв, не вдалося. За свідченнями очевидців, вони втікли з місця події на автомобілі "Лада Пріора". Ведеться її розшук.

Ш.Калманович народився в СРСР в 1949 р., на початку 1970-х років його сім`я емігрувала до Ізраїлю. На початку 80-х років Ш. Калманович вважався одним з найбагатших людей серед вихідців із СРСР в Ізраїлі. У 1988 р. Ш.Калманович був звинувачений місцевою розвідкою в роботі на радянські спецслужби і посаджений до в`язниці. У 1993 р. був звільнений достроково і повернувся до Росії, де одразу зайнявся бізнесом, організувавши кілька компаній, очолив "Тишинський ринок" і зайнявся організацією гастролей в Росії іноземних зірок (М. Джексон, Т. Джонс, Л. Мінеллі, Х. Карерас).

Наприкінці 1990-х бізнесмен активно зайнявся вкладенням грошей у баскетбол. Спочатку він входив до керівників каунаського "Жальгірису" (Ш.Калмановіч родом з Литовської РСР), а в останні роки був генеральним директором жіночого баскетбольного клубу "Спартак" з Московської області. Під його керівництвом ця команда кілька років поспіль вигравала головний клубний турнір Європи – Євролігу.