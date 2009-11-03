У Донецьку запропонували Тимошенко, як відкрити дитячі садки

Місцеві органи влади міста Донецька направили пропозиції в Кабінет міністрів України з тим, аби відкрити дитячі дошкільні заклади для відвідування, але посилити в них лікарський контроль за станом дітей.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. За його словами, у зв`язку із закриттям дитячих садків на карантин, батьки, яким немає з ким залишити дітей удома, змушені брати їх із собою на роботу. «Виходить яка ситуація – якщо дитину немає з ким залишити, то її батьки обов`язково тягнуть на роботу і там прилаштовують, цим ще більше піддаючи небезпеці зараження», - сказав мер. Тому, він пояснив, пропозиції, які здатні вирішити таку ситуацію, вже направлено в Кабмін і полягають у наступному: «Є спеціальні умови, за яких дитячі дошкільні установи мають функціонувати, - це прийом дитини вранці за участю лікаря, додатковий триразовий контроль стану дітей протягом дня перебування в дитячому дошкільному закладі і ввечері повернення дитини батькам у присутності лікаря». «Тобто, потрібен посилений контроль за здоров`ям дітей протягом дня. Така форма відповідно до законодавства на особливий період передбачається», - додав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, підкресливши, що «ми таку пропозицію направили керівництву нашої країни, але поки що відповіді немає».

«Принаймні, ми готові до такої форми співпраці й вирішення такого завдання. Іншої якоїсь форми місцеві органи влади не бачать», - акцентував мер.

Характеризуючи в цілому ситуацію щодо захворювання населення міста на ГРВІ і грип, він констатував, що «за минулу добу було обслуговано швидкою допомогою 185 викликів, госпіталізовано у зв`язку з застудними захворюваннями 34 людей, з них 33 дітей». Таким чином, захворюваність у місті, «на щастя, вдвічі нижча епідпорогу», сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він нагадав також, що з міського бюджету на придбання вакцин для груп ризику виділено 500 тис. грн., проводяться роботи щодо забезпечення населення індивідуальними засобами захисту від вірусних інфекцій, планується придбати понад 2 млн. масок.

Для боротьби з каліфорнійським грипом вже одержано 2000 доз препарату «Таміфлю», також для таких хворих у міських лікарнях обладнано 60 місць: 40 для дорослих і 20 для дітей. Сформовано відповідний запас медикаментів.

У разі масового захворювання на грип у міських лікарнях буде додатково обладнано 1890 ліжок, додав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.