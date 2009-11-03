Росія не піде на перегляд газових контрактів?

Росія не піде на перегляд газових домовленостей з Україною.

Таку думку УНІАН висловив директор інституту економіки Російської академії наук Руслан ГРІНБЕРГ, коментуючи вимоги Президента України Віктора ЮЩЕНКА переглянути газові контракти з РФ.

«Зрозуміло, що ніякого перегляду не буде. Жодних шансів немає», - сказав Р.ГРІНБЕРГ.

Він припускає, що Україна незабаром не зможе повністю оплачувати рахунки за використаний газ. «Після цього торгуватимемося, як завжди. Швидше за все, буде пролонгація боргу після виборів», - вважає він.

«Роблячи заяви за принципом, москалі обманюють Україну черговий раз, робиться це для того, щоб показати себе як захисника національних інтересів. Йому ж треба щось робити», - сказав Р.ГРІНБЕРГ. При цьому він додав, що це, в першу чергу, пов`язано з виборчою кампанією в Україні.

Експерт зазначив, що внести зміни до договору при небажанні однієї зі сторін можна лише через Стокгольмський арбітраж.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів щодо офіційного внесення змін у газові контракти з Російською Федерацією від 19 січня цього року. Про це 2 листопада на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА

Вона зауважила, що досвід виконання контрактів, укладених 19 січня, довів їх безперспективність для обох сторін. З метою унеможливлення подальшої політизації та штучних загострень відносин у газовій сфері ці угоди необхідно переглянути.

В.ЮЩЕНКО в цілому схвально оцінює готовність компанії НАК «Нафтогаз України» за основними технічними та ресурсними показниками до виконання своїх функцій – як з поставок газу українським споживачам, так і транзиту російського природного газу через територію України.

«І це незважаючи на серйозні фінансові труднощі компанії, обумовлені дискримінаційними для України умовами контрактів від 19 січня 2009 року», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Водночас Президент України стурбований тим, що менш ніж за два місяці до нового року уряд не забезпечив офіційного врегулювання з російською стороною ключових параметрів рівноправного співробітництва у газовій сфері.

Прес-секретар Президента наголосила, що для України всі ризики, які випливають із угод від 19 січня 2009 року, залишаються актуальними. У цьому зв’язку глава держави вимагає від уряду вжити невідкладних заходів щодо офіційного внесення змін і доповнень у газові контракти від 19 січня. І.ВАННИКОВА уточнила, що Президент вважає за необхідне визначити оптимальні обсяги закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; встановити взаємоприйнятні формули розрахунків ціни на газ для України і транзитної ставки з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох держав 12 лютого 2008 року.

Крім того, на думку глави держави, необхідно врегулювати питання симетрії зобов’язань, ризиків і штрафних санкцій з урахуванням практики міжнародного співробітництва в газовій сфері, а також ключової ролі української ГТС в євразійській системі газопроводів.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Обсяг поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово вимагав від уряду і продовжує наполягати на необхідності перегляду окремих положень контрактів з метою встановлення між Україною і Росією партнерської довготривалої взаємовигідної співпраці в газовій сфері.

1 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме лише фактично спожитий обсяг газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого на сьогодні розміру ставки – 1,7 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км.

У середині жовтня НАК «Нафтогаз України» надіслав ВАТ «Газпром» свої пропозиції з корекції окремих положень газових угод.