Грип розоряє закарпатські готелі та ресторани

Закарпатським готелям та ресторанам загрожує банкрутство через грип.

Про це УНІАН сказав голова правління ВАТ ГТК «Інтурист-Закарпаття» Олександр ДОКТОР.

За його словами, туристи масово відмовляються від заброньованих на цей період місць в готелях Закарпаття. Прикладом цього слугує той факт, що буквально через дві години після оприлюднення неправдивої інформації про те, що в Закарпатті двоє людей загинули через “свинячий” грип, 5 іноземних та українських туристичних груп відмовилися від заброньованих місць.

«Я не розумію, чому роблять таку паніку в нашій країні через грип. Хворіли і торік, і позаторік. А факти захворювання людей на “свинячий” грип взагалі на Закарпатті ще не підтверджені. Мені здається, що на цьому робиться політика», - прокоментував голова правління.

Через «роздування» інформації про грип, за словами О.ДОКТОРА, готелі, ресторани, бази відпочинку Закарпатської області недоотримують значні фінансові ресурси. За підрахунками, якщо така ситуація триватиме, то більшість підприємств сфери обслуговування та туризму можуть стати банкротами уже в найближчий місяць-два.

О.ДОКТОР також уточнив, що цими вихідними у найбільшому готелі області «Інтурист-Закарпаття» проживало в середньому по 30 осіб, що в 4-5 разів менше, ніж зазвичай.

Водночас, стверджує голова правління підприємства, відмови від туристичних груп продовжують надходити.